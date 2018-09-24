Роухани назвал условие для переговоров с Трампом

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что американский лидер Дональд Трамп должен вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе для переговоров с Тегераном. Об этом сообщает ISNA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, Трамп "беспричинно угрожает" иранскому народу, вмешивается во внутренние дела страны.

Он также добавил, что Иран останется приверженным положениям СВПД.

Ранее сообщалось, что Трамп возглавит заседание Совбеза ООН по вопросам нераспространения химического и ядерного оружия, на котором особое внимание будет уделено Ирану.