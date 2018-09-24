Глава ЦРУ объявила войну наркотикам в США

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джина Хаспел заявила, что ее ведомство активизирует усилия в целях пресечения перевозки опиодов в США, передает американский телеканал NBC News со ссылкой на ее речь в университете Луисвилла, штат Кентукки, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Никакая внешняя проблема не оказала более прямого воздействия на американские семьи и народы, чем поток опиоидов и других наркотиков в нашу страну. Именно поэтому ЦРУ будет вкладывать больше средств в усилия по борьбе с наркотиками за рубежом для противостояния этой страшной угрозе, которая убила гораздо больше американцев, чем любой террорист когда-либо", - сказала Хаспел.

Глава ЦРУ рассказала о планах увеличить число американских шпионов, работающих за границей, а также о намерении усилить обучение иностранным языкам. Именно за недостаток сотрудников за рубежом и несвободное владение языками ведомство критиковали.

Как отмечает телеканал, Хаспел впервые выступила с публичной речью после назначения на пост главы ЦРУ. В материале отмечается, что присутствующие на мероприятии журналисты не смогли задать вопросы после выступления Хаспел.

ЦРУ играет активную роль в сборе разведданных о торговле наркотиками, проводит операции против мексиканских картелей и других групп, отмечает телеканал.