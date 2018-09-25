Жизнь в Евросоюзе будет дорожать

Базовая инфляция в еврозоне, вероятно, будет усиливаться в ближайшие месяцы на фоне ожидаемого ускорения темпов роста зарплат, заявил глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, выступая в комитете по вопросам экономической и монетарной политики Европарламента, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Годовые темпы роста потребительских цен, вероятно, будут держаться около текущих уровней в ближайшие месяцы и, как ожидается, достигнут 1,7% в каждом из годов вплоть до 2020 года", - отметил Драги.

Согласно прогнозу Центробанка ЕС, базовая инфляция (рост цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) достигнет 1,8% в 2020 году.

"Стабильность цен будет обусловлена ожидаемым сокращением вклада неключевых компонентов в общий показатель инфляции, а также довольно значительным усилением базовой инфляции в еврозоне", - заявил глава ЕЦБ.

Отметим, целевой показатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) для инфляции составляет "немногим менее 2% в годовом выражении". Как известно, в прошлые годы Евросоюз столкнулся с проблемой дефляции и низкой инфляции, что грозило спадом в экономике еврозоны.

Низкая инфляция, а тем более дефляция говорят о спаде в экономике. Снижаются потребительский спрос (люди предпочитают откладывать покупки в расчете на снижении цен) и выпуск продукции, растет безработица. В результате сокращается объем инвестиций, что стимулирует дальнейшее падение цен на товары и сокращение объемов производства, как следствие, растет безработица.

Для борьбы с низкой инфляцией в еврозоне Европейский центробанк снижал до нуля базовые ставки - т.е. предлагал коммерческим банкам бесплатные кредиты, а ставки по депозитам для коммерческих банков - с минус 0,3% до минус 0,4% - т.е. банки не получали доход от своих депозитов, а приплачивали ЕЦБ за хранение денег.

Это было сделано для того, чтобы европейские банки щедрее кредитовали экономику и выдавали кредиты населению, особенно длинные - например, ипотечные.

Теперь же европейский центробанк будет постепенно сворачивать программу "количественного смягчения" (Quantitative easing, QE), в рамках которой для стимулирования роста цен ЕЦБ выкупал рисковые активы, выпуская под это дополнительные деньги и заводя таким образом оборотные средства в экономику ЕС.

К слову, в декабре 2016 года завершился рекордно долгий с 1971 года период дефляции в Швейцарии - тогда впервые за 26 месяцев потребительские цены не снижались в стране.