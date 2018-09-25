На встрече в Тегеране обсудят вопросы региональной безопасности

Секретари и советники по национальной безопасности России, Ирана, Китая, Индии и Афганистана встретятся в среду в Тегеране для обсуждения вопросов региональной безопасности, сообщает агентство Mehr со ссылкой на высший совет национальной безопасности Ирана, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщается, заседание под названием "Диалог региональной безопасности" будет проходить в течение одного дня. Участники мероприятия обсудят противодействие терроризму, экстремизму, а также новые угрозы терроризма в Передней Азии.

Ожидается, что в рамках диалога участники также проведут ряд двусторонних встреч.