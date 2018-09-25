На встрече в Тегеране обсудят вопросы региональной безопасности
25 сентября 2018 04:12 216
Секретари и советники по национальной безопасности России, Ирана, Китая, Индии и Афганистана встретятся в среду в Тегеране для обсуждения вопросов региональной безопасности, сообщает агентство Mehr со ссылкой на высший совет национальной безопасности Ирана, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщается, заседание под названием "Диалог региональной безопасности" будет проходить в течение одного дня. Участники мероприятия обсудят противодействие терроризму, экстремизму, а также новые угрозы терроризма в Передней Азии.
Ожидается, что в рамках диалога участники также проведут ряд двусторонних встреч.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
03:48 221
Жизнь в Евросоюзе будет дорожать
24 сентября 23:59
В Иране задержали подозреваемых в причастности к теракту на параде
24 сентября 23:49
Назван лучший гол сезона по версии ФИФА - ВИДЕО
24 сентября 23:30
Мэй подтвердила, что представит новые предложения по Северной Ирландии
24 сентября 23:19
Криштиану Роналду установил "плаксивый" рекорд в Лиге чемпионов
24 сентября 23:13
Стало известно, о чем Трамп будет говорить на Генассамблее ООН
24 сентября 23:04
Минобороны России назвало доказанной вину Израиля в гибели Ил-20
24 сентября 22:57
ООН "очень близка" к объявлению голода в Йемене
24 сентября 22:47
В Украине выпал первый снег
24 сентября 22:30
На Тунис обрушился самый мощный ливень в истории: есть жертвы
-
24 Сен. 17:29 7 202
-
24 Сен. 10:53 5 724
-
24 Сен. 14:31 4 043
-
24 Сен. 17:49 3 625
-
24 Сен. 16:27 2 897