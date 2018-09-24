На Тунис обрушился самый мощный ливень в истории: есть жертвы

На Тунис обрушился ливень, который власти страны уже окрестили самым мощным в истории страны - за день выпала половина годовой нормы осадков. Жертвами стихии по последней информации стали пять человек, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Проливные дожди спровоцировали наводнение - из расположенных на побережье Средиземного моря отелей пришлось эвакуировать десятки туристов.

Сильнее остальных пострадала северо-восточная провинция Набуль - очевидцы рассказывают о мощных потоках воды, которые сносили на свое пути все, включая автомобили.

Нанесен колоссальный ущерб сельскому хозяйству и инфраструктуре - повреждены мосты и дороги.

Правительство привлекло к поисково-спасательным работам армию и полицию, а премьер-министр Туниса Юсеф Шахед уже посетил пострадавшие районы и обещал предоставить любую помощь потерпевшим согражданам.