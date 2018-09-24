Бельгийскому политику по фамилии Анус запретили агитацию в соцсетях

Бельгийский политик Люк Анус был лишен возможности проводить агитацию в фейсбуке из-за фамилии, пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

26-летнему кандидату в местный совет в коммуне Лоб в провинции Эно пришлось изменить свое имя на Люк Ану, после того как фейсбук заблокировал его за слишком оскорбительную фамилию.

Представитель социалистической партии и раньше сталкивался с обидными замечаниями в родном городе из-за его имени. Политик признался, что был не в восторге от всех шуток и негативных комментариев, однако убеждал себя: "Я могу с этим справиться". Однако признал поражение, когда даже соцсеть сочла его имя неприемлемым.

Некоторые пользователи вступились за Ануса, отметив, что каждый имеет право гордиться своей фамилией.

Всего в Бельгии проживают 49 человек с фамилией Анус. Все они родились во франкоязычном регионе Валлония.