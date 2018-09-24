В Украине выпал первый снег

24 сентября 2018 22:47

Пока на большей части Украины дожди, на горе Поп Иван в Ивано-Франковской области уже выпал первый снег.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"По состоянию на 18:15 24.09.2018 на г. Поп-Иван Черногорский облачно, небольшой снег, ветер юго-западный 8-9 м/сек. Температура воздуха 0°С", - говорится в сообщении.

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