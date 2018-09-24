Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН "очень близка" к объявлению голода в Йемене, заявила РИА Новости глава регионального бюро по связям и сотрудничеству на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Центральной Азии и Восточной Европе Абир Этефа, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Объявление голода в Йемене - это очень научный процесс, и мы пока к этому не пришли, но мы уже очень близко", - заявила Этефа.

По ее словам, в настоящий момент две трети населения Йемена (18 миллионов человек) "не знают, где достать продукты для следующего приема пищи", причем восемь миллионов из них находятся в ситуации, близкой к голоданию.

В свою очередь директор отделения по Йемену благотворительной организации "Адвентистское агентство помощи и развития" (АДРА) Эфраим Пальмеро также считает, что боевые действия у порта Ходейда в Йемене могут привести к голоду в стране.

"Тяжелые боевые действия у порта Ходейда негативно отразились на пищевой промышленности. Продолжающееся длительное нарушение портовых операций на протяжении еще четырех недель может привести к полномасштабному голоду", - заявил РИА Новости Пальмеро.

Как сообщил РИА Новости советник по вопросам гуманитарной политики благотворительной организации Oxfam Ричард Стэндфорт, по его мнению, ситуацию в Йемене и возможное прекращение огня в стране следует обсудить в ходе 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

На прошлой неделе заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор по чрезвычайно помощи Марк Лоукок заявил на Совбезе всемирной организации, что ситуация в беднейшей стране мира Йемене близка к катастрофе - число жителей, не имеющих регулярной возможности поесть, в ближайшее время может увеличиться почти в полтора раза - до 11,5 миллионов человек.

После провала межйеменских переговоров в Женеве, куда не приехала делегация хуситов из-за отсутствия гарантий ее безопасного возвращения в Йемен, госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что только освобождение Ходейды вынудит мятежников сесть за стол переговоров. Ходейда остается единственным путем, через который хуситы, а также население всего северного Йемена получают необходимые товары. Коалиция обвиняет мятежников в использовании порта для получения оружия из Ирана.

Коалиция вместе со сторонниками Хади с июня предпринимает безуспешные попытки отбить у хуситов Ходейду.