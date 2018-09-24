Минобороны России назвало доказанной вину Израиля в гибели Ил-20

24 сентября 2018 23:04

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенковзаявил, что новые данные доказывают, что вина за трагедию с российским Ил-20 в Сирии лежит на ВВС Израиля. Об этом сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, заявления представителей израильской армии о непричастности являются ложными.

Он также добавил, что новые данные не свидетельствуют, а доказывают вину Израиля.

Конашенков подчеркнул, что вина за крушение Ил-20 лежит на ВВС Израиля.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az