Криштиану Роналду установил "плаксивый" рекорд в Лиге чемпионов
Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду стал автором сомнительного достижения. 33-летний португалец стал первым игроком в истории, который плакал в Лиге Чемпионов в составе трех разных клубов. Напомним, что кроме "Ювентуса" слёзы Роналду себе позволял в "Реале" и "Манчестер Юнайтед".
Роналду позволил себе лишние эмоции, когда впервые в карьере получил красную карточку в матче Лиги чемпионов. Случилось это в матче первого тура группового этапа "Валенсия" - "Ювентус" - 0:2.
Главный арбитр встречи Феликс Брих показал португальцу прямую красную карточку на 29-й минуте матча после подсказки помощника. Роналду был наказан за столкновение с защитником хозяев Джейсоном Мурильом.
Позже сестра Роналду Катя Авейру прокомментировала удаление Криштиану: "Они хотят уничтожить моего брата, но Бог никогда не спит".
Напомним, что УЕФА рассмотрит дисциплинарное дело в отношении Криштиану Роналду 27 сентября. Отметим, что многие эксперты заявили, что арбитру не стоило удалять португальца, но главный орган европейского футбола вряд ли аннулирует удаление звезды.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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