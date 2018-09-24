Мэй подтвердила, что представит новые предложения по Северной Ирландии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заверила в понедельник лидера фракции либеральных демократов в Европарламенте Ги Верхофстадта в том, что представит новые предложения по вопросу о североирландской границе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Вопрос об ирландской границе остается одной из ключевых проблем Brexit: сторонам предстоит решить, как не нарушить условия Белфастского соглашения и не допустить появления реальной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после Brexit и при этом не нарушить целостность Соединенного Королевства.

"Они обсудили две ключевые сохраняющиеся проблемы на переговорах: будущее экономическое партнерство и вопрос о Северной Ирландии. Премьер-министр подчеркнула необходимость обеспечения беспрепятственной торговли между ЕС и Великобританией как части будущих отношений с тем, чтобы найти решение вопроса о североирландской границе и поддержания конституционного единства Великобритании. Они оба сошлись на том, что лучшее решение по североирландской границе может быть найдено через будущие отношения", - говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя британского премьера.

"Премьер-министр подтвердила, что правительство представит новые предложения по Северной Ирландии", - указал представитель.

Мэй и Верхофстадт также сошлись на том, что проблемы нужно решать максимально оперативно, чтобы парламенты Великобритании и стран ЕС могли рассмотреть договоренности и ратифицировать их.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.