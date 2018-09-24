Назван лучший гол сезона по версии ФИФА - ВИДЕО

Нападающий английского "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах признан автором самого красивого гола в прошедшем сезоне по версии Международной федерации футбола, передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс".

Голом-лауреатом стал его точный удар в ворота "Эвертона" в матче чемпионата Англии в декабре 2017 года. Салах получил премию имени Пушкаша, вручаемую автору самого красивого гола. Церемония проходит в Лондоне.

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