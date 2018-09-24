В Иране задержали подозреваемых в причастности к теракту на параде
Власти Ирана задержали 22 человека, причастных к теракту на военном параде в городе Ахваз, жертвами которого стали 28 человек, говорится в заявлении министерства разведки ИРИ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Сообщается, что министерству удалось идентифицировать террористическую группировку из пяти человек, связанных с терактом. Кроме того, были задержаны 22 человека, подозреваемых в причастности к атаке. В заявлении также говорится, что у задержанных были изъяты взрывчатые вещества, оружие и средства связи.
Теракт в иранском городе Ахваз произошел в субботу утром во время военного парада. По последним данным, число погибших превысило 20 человек, еще более 60 получили ранения. По данным агентства IRNA, ответственность взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", имеющая связи с Саудовской Аравией.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ранее заявлял, что за терактом на военном параде в Ахвазе стоят государства, действующие под руководством США. А глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф утверждал, что ответственность за теракт лежит на "региональных спонсорах терроризма и их американских инструкторах". В свою очередь, в вооруженных силах Ирана заявили о том, что боевики, совершившие теракт во время военного парада, связаны с США и Израилем.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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