Лучшим тренером года стал Дешам, лучшим вратарем - Тибо Куртуа
25 сентября 2018 00:04 162
Сегодня в Лондоне проходит торжественная церемония вручения наград The Best FIFA Football Awards 2018. Лучшим тренером года был признан победитель чемпионата мира 2018 года француз Дидье Дешам. Француз выиграл борьбу у Зинедина Зидана ("Реал") и Златко Далича (сборная Хорватии), передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Египетский футболист "Ливерпуля" Мохамед Салах стал автором лучшего гола года по версии ФИФА. Салах отметился забитым мячом в поединке чемпионата Англии против "Эвертона".
Приз лучшему вратарю года достался голкиперу "Реала" Тибо Куртуа, который прошлый сезон выступал в составе "Челси". Куртуа помог сборной Бельгии завоевать бронзовые медали ЧМ-2018.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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