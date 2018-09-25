Лучшим тренером года стал Дешам, лучшим вратарем - Тибо Куртуа

Сегодня в Лондоне проходит торжественная церемония вручения наград The Best FIFA Football Awards 2018. Лучшим тренером года был признан победитель чемпионата мира 2018 года француз Дидье Дешам. Француз выиграл борьбу у Зинедина Зидана ("Реал") и Златко Далича (сборная Хорватии), передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Египетский футболист "Ливерпуля" Мохамед Салах стал автором лучшего гола года по версии ФИФА. Салах отметился забитым мячом в поединке чемпионата Англии против "Эвертона".

Приз лучшему вратарю года достался голкиперу "Реала" Тибо Куртуа, который прошлый сезон выступал в составе "Челси". Куртуа помог сборной Бельгии завоевать бронзовые медали ЧМ-2018.