Модрич признан лучшим игроком года по версии ФИФА
Лучшим футболистом 2018 года стал полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Большая честь получить этот приз. Я испытываю положительные чувства. Я хотел бы поздравить Роналду и Салаха. Они тоже заслуживают этот приз. Надеюсь, у Мохамеда еще будет возможность побороться за этот приз. Спасибо партнерам по "Реалу", по сборной Хорватии. Без них мое присутствие на сцене было бы невозможно. Спасибо семье. Без них я бы не стал тем, кем являюсь", - сказал Модрич.
Имя победителя было названо на торжественном мероприятии в столице Великобритании. Награду лучшему игроку вручил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Среди номинантов также значились египетский нападающий английского "Ливерпуля" Мохамед Салах и форвард туринского "Ювентуса" португалец Криштиану Роналду.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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