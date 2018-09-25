Модрич признан лучшим игроком года по версии ФИФА

Лучшим футболистом 2018 года стал полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Большая честь получить этот приз. Я испытываю положительные чувства. Я хотел бы поздравить Роналду и Салаха. Они тоже заслуживают этот приз. Надеюсь, у Мохамеда еще будет возможность побороться за этот приз. Спасибо партнерам по "Реалу", по сборной Хорватии. Без них мое присутствие на сцене было бы невозможно. Спасибо семье. Без них я бы не стал тем, кем являюсь", - сказал Модрич.

Имя победителя было названо на торжественном мероприятии в столице Великобритании. Награду лучшему игроку вручил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Среди номинантов также значились египетский нападающий английского "Ливерпуля" Мохамед Салах и форвард туринского "Ювентуса" португалец Криштиану Роналду.