Евросоюз создаст механизм для обхода санкций США против Ирана

Евросоюз создаст финансовый механизм для расчетов с Ираном в обход санкций США, говорится в совместном заявлении России, Великобритании, Франции, Германии, Китая, ЕС и Ирана по итогам министерской встречи на полях ООН, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Участники приветствовали тактические предложения по поддержанию и сохранению каналов оплаты, в частности инициативу по созданию специального механизма, чтобы облегчить платежи, связанные с экспортом Ирана, включая нефть, и импорта", - говорится в заявлении, которое зачитали глава европейской дипломатии Федерика Могерини и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф.

Как пояснила Могерини, для проведения финансовых транзакций с Ираном страны-члены ЕС создадут юридическое лицо. "Это позволит европейским компаниям работать с Ираном в соответствии с европейскими законами, он также будет открыт для других участников", - добавила она, подчеркнув, что решение по созданию такого механизма уже принято.

Участники встречи также выступили за создание безопасных и законных способов финансовых расчетов с Ираном, и за сохранение экспорта иранской нефти, газового конденсата и нефтепродуктов из этой страны.

Кроме того, главы МИД, участвующие во встрече, подтвердили необходимость защиты компаний, ведущих бизнес с Ираном. "Участники признали, что Иран продолжает полностью и эффективно выполнять его ядерные обязательства (в рамках сделки), как это было подтверждено 12 отчетами МАГАТЭ", - сказала Могерини, отметив, что страны "пятерки" продолжат поддерживать модернизацию реактора Арак и перепрофилирование объекта в Фордо.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, Соединенных Штатов и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае о выходе из соглашения с Ираном и решил восстановить всех санкций против Тегерана, в том числе вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Исламской республикой. Остальные члены "шестерки" раскритиковали этот шаг Вашингтона. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

США восстановили часть санкций против Ирана 7 августа. Более существенные ограничения, которые охватят экспорт нефтепродуктов, вступят в силу 5 ноября. ЕС не признает повторное введение санкций США и не разрешает европейским компаниям их выполнять, однако компании в ЕС все равно де-факто сворачивают бизнес с Исламской республикой.