Могерини обсудит с Лавровым и Чавушоглу соблюдение соглашения по Идлибу

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что рассчитывает во вторник обсудить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу реализацию соглашения между Россией и Турцией по провинции Идлиб в Сирии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Могерини сообщила журналистам в кулуарах ООН, что провела министерскую встречу ЕС, посвященную Сирии.

"Нас проинформировал спецпосланник ООН Стаффан де Мистура о состоянии дел. Мы разделяем ту работу, которую он делает, поддерживаем возможность начала мирного процесса по существу в Женеве. Мы также обсудили необходимость полной реализации меморандума о взаимопонимании между президентом (РФ Владимиром) Путиным и президентом (Турции Тайипом) Эрдоганом по Идлибу. У меня будет возможность обсудить это завтра с министром Лавровым и министром Чавушоглу. У меня была возможность обсудить это с (министром иностранных дел Ирана Мохаммадом) Зарифом", - сказала Могерини.

Путин и Эрдоган ранее в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации.