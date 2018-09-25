Собраны самые нелепые жалобы туристов
Туристы в соцсетях жалуются на слишком высокие горы и не интересный Лувр, соответствующую подборку самых нелепых отзывов туристов на пляжи и достопримечательности опубликовала The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Так, например, посетительница пляжа в Корнуолле пожаловалась на то, что в воде есть камень, о который она поранила ногу. Другой отдыхающий заявид, что "песок не был похож на песок в брошюре". Третий и вовсе сказал, что "пляж был слишком песчаным".
"Нужно запретить загорать топлесс на пляже. Отдых был испорчен, так как мой муж все время смотрел на других женщин", - пожаловалась туристка.
Один рецензент оставил негативный отзыв о горе Бен-Невис (самая высокая точка в Великобритании), сообщив, что она "очень крутая и высокая", а подниматься на нее слишком долго и скучно.
"Во время моего отпуска в Гоа в Индии я с отвращением обнаружил, что почти в каждом ресторане подают карри. Я не люблю острую пищу", - написал турист после возвращения.
Еще один рецензент отозвался о Большом каньоне: "ничего особенного". А другой критик назвал Сиднейский Оперный театр "глупой яичной скорлупой".
Посетитель Лувра, который 30 лет мечтал его увидеть, был разочарован. "Совсем неинтересно", - написал он.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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