Собраны самые нелепые жалобы туристов

Туристы в соцсетях жалуются на слишком высокие горы и не интересный Лувр, соответствующую подборку самых нелепых отзывов туристов на пляжи и достопримечательности опубликовала The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Так, например, посетительница пляжа в Корнуолле пожаловалась на то, что в воде есть камень, о который она поранила ногу. Другой отдыхающий заявид, что "песок не был похож на песок в брошюре". Третий и вовсе сказал, что "пляж был слишком песчаным".

"Нужно запретить загорать топлесс на пляже. Отдых был испорчен, так как мой муж все время смотрел на других женщин", - пожаловалась туристка.

Один рецензент оставил негативный отзыв о горе Бен-Невис (самая высокая точка в Великобритании), сообщив, что она "очень крутая и высокая", а подниматься на нее слишком долго и скучно.

"Во время моего отпуска в Гоа в Индии я с отвращением обнаружил, что почти в каждом ресторане подают карри. Я не люблю острую пищу", - написал турист после возвращения.

Еще один рецензент отозвался о Большом каньоне: "ничего особенного". А другой критик назвал Сиднейский Оперный театр "глупой яичной скорлупой".

Посетитель Лувра, который 30 лет мечтал его увидеть, был разочарован. "Совсем неинтересно", - написал он.