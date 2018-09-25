Власти Дубая внедрили блокчейн в государственную платежную систему
Департамент финансов Дубая совместно с технологической компанией Smart Dubai Office запустил платежную блокчейн-систему, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Сервис под названием "Согласование платежей и оплаты" будет обслуживать государственные ведомства Дубая, в частности, департамент полиции, управление дорог и транспорта, управление здравоохранения и другие.
Задачи новой блокчейн-системы - создать прозрачность в финансовых делах ведомств и сократить время на проведение транзакций.
Первыми платежный сервис протестировали управление электроэнергетики и водных ресурсов, а также управление по вопросам знаний и развития человека. Их общее количество тестовых транзакций составило 5 млн.
Разработки Smart Dubai Office были отмечены высокой наградой на конференции Smart Cities Expo в Барселоне, вследствие чего правительство Объединенных Арабских Эмиратов приняло решение о начале совместных работ.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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