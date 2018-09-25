Президент Ирана пригрозил перекрыть Персидский залив
25 сентября 2018 07:51 268
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что иранские власти перекроют Ормузский пролив, который соединяет Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе, в случае, если США продолжат политику санкционного давления. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Роухани подчеркнул, что его слова являются не предупреждением, а "реальностью".
"Если водный путь из Персидского залива должен оставаться свободным и безопасным, то он должен оставаться таким для всех", - сказал иранский лидер.
Также Роухани заметил, что власти США не смогут полностью остановить поставки иранской нефти на мировой рынок.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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