Президент Ирана пригрозил перекрыть Персидский залив

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что иранские власти перекроют Ормузский пролив, который соединяет Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе, в случае, если США продолжат политику санкционного давления. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Роухани подчеркнул, что его слова являются не предупреждением, а "реальностью".

"Если водный путь из Персидского залива должен оставаться свободным и безопасным, то он должен оставаться таким для всех", - сказал иранский лидер.

Также Роухани заметил, что власти США не смогут полностью остановить поставки иранской нефти на мировой рынок.