В ФИФА остались недовольны отсутствием Роналду и Месси на вручении наград

25 сентября 2018 08:01

В Международной федерации футбола (ФИФА) остались недовольны тем, что форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду и нападающий "Барселоны" Лионель Месси не приехали на церемонию вручения наград ФИФА, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Они дискредитируют футбол, и даже не понимают этого", - приводит слова представителя ФИФА, побывавшего на церемонии, Marca.

Награду лучшему игроку года получил полузащитник "Реала" Лука Модрич. Лучшим тренером стал Дидье Дешам (сборная Франции). Месси и Роналду попали в символическую сборную года.

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