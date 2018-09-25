В России хотят создать систему распознавания лиц в общественном транспорте

Биометрическую систему распознавания лиц планируется включить в стандарт для повышения комфортности российских городов "смарт-сити", рассказал в интервью "Известиям" замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее система распознавания, разработанная Сбербанком совместно с компанией VisionLab, была протестирована на четырех станциях московского метрополитена, однако ее задачей был не пропускной режим, а розыск преступников, за месяц она помогла распознать в метро 42 рецидивиста, которые были впоследствии задержаны правоохранительными органами.

"Сейчас идет дискуссия по поводу внедрения такой технологии в Москве. Очевидно, что из-за необходимости использовать карточки, время посадки пассажиров затягивается. А алгоритм распознавания лиц работает так: пассажир заходит в метро или автобус, программа его распознает и списывает за проезд деньги с банковского счета", - сказал Чибис.

По его словам, министерство планирует привлечь китайские компании к внедрению совместно с "Ростелекомом" технологии биометрии и анализа событий в российских городах. Система может стать основой минимального стандарта "смарт-сити", к разработке которого ведомство уже приступило.

Замглавы Минстроя РФ на конференции в рамках ВЭФ заявлял, что стандарт будет стержнем реализации проекта "Умный город", который предполагает внедрение цифровых технологий в сфере организации городского пространства, управления инженерной инфраструктурой и коммунальных услуг.

Чибис отметил, что во многих городах уже установлено достаточное количество камер для реализации проекта. "Это же не только вопрос безопасности, но и комфорта. Мы изучим эту технологию и в ближайшее время определимся с возможностью внедрения - конечно, в первую очередь, с точки зрения ее стоимости", - рассказал он.

На время проведения чемпионата мира по футболу к системе распознавания лиц в нескольких регионах было подключено около 500 камер городского наблюдения, метрополитена, стадионов, фанзон, а также передвижных биометрических комплексов, обслуживающих массовые мероприятия. Система помогла задержать в дни чемпионата мира по футболу более 180 правонарушителей, часть из которых находилась в федеральном розыске, а также отсеять фанатов, которым запрещено посещение спортивных мероприятий.

С августа 2018 года камеры системы распознавания также были установлены в нескольких зонах Московского океанариума на ВДНХ: на входе, на кассах и непосредственно в основном зале в зоне аквариумов. Система фиксирует данные о посетителях и позволяет определить их количество, повторные посещения, примерный возраст, пол и другие параметры, а также составить деперсонализированный профиль гостя.