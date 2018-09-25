Президенты США и Южной Кореи договорились о свободной торговле
25 сентября 2018 08:23 204
Южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин и американский президент Дональд Трамп подписали договор о свободной торговле между странами. Видео с торжественной церемонии подписания документа Трамп выложил в своем твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Трамп отметил, что подписание документа является "очень важным делом".
"Это великий день для США и Южной Кореи", - заключил американский президент.
На сайте Белого дома также опубликовано совместное заявлениеглав США и Южной Кореи о договоре по свободной торговле. В нем отмечается, что подписанный документ является одним из шагов по укреплению сотрудничества между странами.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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