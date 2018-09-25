Власти Дубая внедрили блокчейн в государственную платежную систему
25 сентября 2018 11:13 209
С целью создания прозрачности в финансовых делах ведомств и сократить время на проведение транзакций, Департамент финансов Дубая совместно с технологической компанией "Smart Dubai Office" запустил платежную блокчейн-систему.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на местные СМИ, сервис под названием "Согласование платежей и оплаты" будет обслуживать государственные ведомства Дубая, в частности, департамент полиции, управление дорог и транспорта, управление здравоохранения и другие, передает Day.Az.
Сообщается, что платежный сервис уже протестировали управление электроэнергетики и водных ресурсов, а также управление по вопросам знаний и развития человека, общее количество тестовых транзакций составило 5 млн.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
11:50 183
Чили вручил ноту протеста Венесуэле
10:52 303
Мировые цены на нефть растут
-
24 Сен. 17:29 7 740
-
24 Сен. 17:49 6 240
-
24 Сен. 14:31 5 351
-
24 Сен. 16:27 4 070
-
24 Сен. 16:29 3 590