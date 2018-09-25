Власти Дубая внедрили блокчейн в государственную платежную систему

С целью создания прозрачности в финансовых делах ведомств и сократить время на проведение транзакций, Департамент финансов Дубая совместно с технологической компанией "Smart Dubai Office" запустил платежную блокчейн-систему.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на местные СМИ, сервис под названием "Согласование платежей и оплаты" будет обслуживать государственные ведомства Дубая, в частности, департамент полиции, управление дорог и транспорта, управление здравоохранения и другие, передает Day.Az.

Сообщается, что платежный сервис уже протестировали управление электроэнергетики и водных ресурсов, а также управление по вопросам знаний и развития человека, общее количество тестовых транзакций составило 5 млн.