Японцы готовятся испытать космический лифт - ВИДЕО

В ближайшее время миниатюрная версия космического лифта, в которой используются два микроспутника, отправится в космос для проведения испытаний на борту ракеты-носителя H-2B, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Группа японских исследователей, возглавляемая исследователями из университета Сидзуоки (Shizuoka University), уже давно занимается разработкой технологий, которые будут использованы при строительстве первого космического лифта. В ближайшее время миниатюрная версия космического лифта, в которой используются два микроспутника, отправится в космос для проведения испытаний на борту ракеты-носителя H-2B, которая будет запущена с космодрома на острове Танегасима, Япония, передает dailytechinfo.org.

В испытаниях будет использоваться крошечная лифтовая "кабина", размером 6 х 3 х 3 сантиметра, которая будет перемещаться по 10-метровому кабелю. Концы этого кабеля будут закреплены на двух мини-спутниках, задачей которых является удержание кабеля постоянно в натянутом состоянии. "Кабина" лифта, находящаяся в контейнере одного из спутников, будет подана наружу и по кабелю переместится ко второму спутнику, "нырнув" уже в его внутренний контейнер.

Движение "кабины" космического лифта и некоторые другие параметры будут контролироваться при помощи камер и датчиков, установленных на обоих спутниках.

"Это станет первым экспериментом, когда технология космического лифта будет проверена в движении непосредственно в космосе" - пишут японские исследователи, - "Все это, конечно, весьма далеко от настоящего космического лифта. Но данный эксперимент является одним из небольших шагов, который приблизит нас к реализации этой фантастической идеи".

Отметим, что исследователи из университета Сидзуоки являются не единственными в Японии, кто ведет работы в области создания космического лифта. Японская строительная компания Obayashi также разрабатывает технологии, которые позволят построить свой вариант космического лифта, который, согласно планам, будет поднимать туристов в космическое пространство в 2050 году. Сейчас специалисты компании Obayashi работают над применением углеродных нанотрубок, которые превосходят в 20 раз по прочности самую высококачественную сталь и которые будут использоваться для изготовления тонкого и прочного троса, один конец которого будет закреплен на поверхности Земли, а второй - поднят на высоту в 96 тысяч километров.

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