Президенты Турции и Ирана обсудили региональные вопросы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани обсудили региональные вопросы. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, пишут во вторник турецкие СМИ.

Сообщается, что встреча президентов прошла в Нью-Йорке, куда они прибыли для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По данным СМИ, в рамках встречи обсуждалось и укрепление двусторонних отношений.

Как сообщают СМИ, в переговорах также приняли участие глава турецкой разведки Хакан Фидан и глава МИД Мевлют Чавушоглу.

Другие подробности встречи не сообщаются.