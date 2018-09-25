Президенты Турции и Ирана обсудили региональные вопросы
25 сентября 2018 15:47 140
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани обсудили региональные вопросы. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, пишут во вторник турецкие СМИ.
Сообщается, что встреча президентов прошла в Нью-Йорке, куда они прибыли для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
По данным СМИ, в рамках встречи обсуждалось и укрепление двусторонних отношений.
Как сообщают СМИ, в переговорах также приняли участие глава турецкой разведки Хакан Фидан и глава МИД Мевлют Чавушоглу.
Другие подробности встречи не сообщаются.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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