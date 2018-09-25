Эрдоган призвал реформировать СБ ООН

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе своего выступления на полях Генассамблеи ООН призвал реформировать Совет Безопасности (СБ) Организации. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает РИА "Новости".

Он отметил, что "мир уже не такой, каким он был после Второй мировой войны" и что все 194 страны ООН заслуживают право быть представленными в Совбезе. Кроме того, по словам Эрдогана, СБ ООН в основном поддерживает интересы пяти постоянных членов.

"Мы подчеркиваем необходимость реформирования ООН, прежде всего ее Совбеза. Мир больше пяти, мы - голоса совести всего человечества", - сказал турецкий президент.