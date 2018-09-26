Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил найти альтернативу G7.

Как передает РИА Новости, об этом он заявил на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

"Мы будем работать в G7, чтобы обязательства, взятые в рамках COP21 (Парижской конференции по климату) были пересмотрены в сторону увеличения. И если один из членов не захочет продолжать, мы будем продолжать все равно - находя новые коалиции, новые форматы", - сказал французский лидер.

Кроме того, он предложил не заключать торговых соглашений с державами, которые не соблюдают Парижское соглашение, не упомянув при этом напрямую США.