Эммануэль Макрон пригрозил найти альтернативу G7
26 сентября 2018 02:31 199
Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил найти альтернативу G7.
Как передает РИА Новости, об этом он заявил на 73-й сессии Генассамблеи ООН.
"Мы будем работать в G7, чтобы обязательства, взятые в рамках COP21 (Парижской конференции по климату) были пересмотрены в сторону увеличения. И если один из членов не захочет продолжать, мы будем продолжать все равно - находя новые коалиции, новые форматы", - сказал французский лидер.
Кроме того, он предложил не заключать торговых соглашений с державами, которые не соблюдают Парижское соглашение, не упомянув при этом напрямую США.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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