Нурмагомедов тренируется с бывшим спарринг-партнером Макгрегора‍

Российский боец смешанного стиля (MMA) проводит тренировочные занятия в преддверии поединка с ирландцем Конором Макгрегором, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Действующему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в подготовке помогает бывший спарринг-партнер Макгрегора Майлс Прайс.

"Честно говоря, мы никогда особо не ладили с Конором в зале, потому что много спарринговали друг с другом. В то время Конор дрался как в полулегком, так и в легком весе", - признался Прайс в интервью Eurobash.

Бой Нурмагомедов - Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе.