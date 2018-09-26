Нурмагомедов тренируется с бывшим спарринг-партнером Макгрегора‍

26 сентября 2018 08:20

Российский боец смешанного стиля (MMA) проводит тренировочные занятия в преддверии поединка с ирландцем Конором Макгрегором, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Действующему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в подготовке помогает бывший спарринг-партнер Макгрегора Майлс Прайс.

"Честно говоря, мы никогда особо не ладили с Конором в зале, потому что много спарринговали друг с другом. В то время Конор дрался как в полулегком, так и в легком весе", - признался Прайс в интервью Eurobash.

Бой Нурмагомедов - Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

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