Нурмагомедов тренируется с бывшим спарринг-партнером Макгрегора
26 сентября 2018 08:20 229
Российский боец смешанного стиля (MMA) проводит тренировочные занятия в преддверии поединка с ирландцем Конором Макгрегором, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Действующему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в подготовке помогает бывший спарринг-партнер Макгрегора Майлс Прайс.
"Честно говоря, мы никогда особо не ладили с Конором в зале, потому что много спарринговали друг с другом. В то время Конор дрался как в полулегком, так и в легком весе", - признался Прайс в интервью Eurobash.
Бой Нурмагомедов - Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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