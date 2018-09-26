В США рассказали, как позаботятся о ценах на нефть

26 сентября 2018 08:38

Американский спецпредставитель по Ирану Брайан Хук заверил, что перед введением антииранских санкций Соединенные Штаты убедятся в достаточном количестве нефти на рынке. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, таким образом Хук ответил на порос об опасениях американской стороны из-за возможного роста цен на нефть после введения ограничений в отношении Тегерана.

"Мы убедимся до введения наших санкций, что у нас достаточно предложения на рынке нефти"", - сказал Хук.

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