Эрдоган и Трамп встретились на Генассамблее ООН

На 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с президентом США Дональдом Трампом, сообщают турецкие СМИ.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщил в своем Twitter-е руководитель Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Главы государств обменялись рукопожатием и провели короткую беседу в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН.

В беседе также присутствовали супруги лидеров стран - Эмине Эрдоган и Мелания Трамп.