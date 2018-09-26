Эрдоган и Трамп встретились на Генассамблее ООН
26 сентября 2018 08:55 210
На 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с президентом США Дональдом Трампом, сообщают турецкие СМИ.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщил в своем Twitter-е руководитель Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Главы государств обменялись рукопожатием и провели короткую беседу в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН.
В беседе также присутствовали супруги лидеров стран - Эмине Эрдоган и Мелания Трамп.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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