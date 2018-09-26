Экс-сотрудник АНБ попался на хранении секретных данных дома

В США бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) был приговорен к 5 годам и 5 месяцам тюремного заключения за хранение на домашнем компьютере секретной информации. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщается на сайте минюста.

Согласно имеющимся данным, обвиняемый Нгя Хоанг Фо, работавший на АНБ в 2010-2015 годах, заключил сделку со следствием и признался в содеянном.

"В результате своих действий Фо раскрыл некоторые из наиболее секретных видов разведдеятельности нашей страны и заставил АНБ отказаться от важных инициатив по защите себя и своих оперативных возможностей", - говорится в заявлении.

Отмечается, что действия Фо привели к оперативным и финансовым потерям.