Аргентина вновь заявила о правах на Фолклендские острова

Президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что настаивает на аргентинском суверенитете над спорными Фолклендскими (Мальвинскими) островами, которые контролирует Британия.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, Фолклендские, или Мальвинские, как их называют в Аргентине, острова - предмет давнего спора между Аргентиной и Великобританией, приведшего в 1982 году к вооруженному конфликту. Аргентина попыталась силой закрепиться на островах, которые Великобритания контролирует с 1833 года. В ходе конфликта погибли 649 аргентинцев и 255 британцев. В 72-дневной войне Великобритания одержала победу.

"Хочу подчеркнуть законные, суверенные права Аргентины на Мальвинские острова, остров Южную Георгию, Южные Сандвичевы острова и окружающее морское пространство", - заявил Макри в ходе выступления на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Аргентинский лидер отметил, что Буэнос-Айрес заинтересован в "сердечных" отношениях с Лондоном, несмотря на ситуацию с островами.

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