В Турции прогремел взрыв

В районе Силопи турецкой провинции Ширнак прогремел взрыв, пишут в среду турецкие СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в результате этого, по предварительным данным, пострадал один человек.

Согласно информации, причиной взрыва является самодельное взрывное устройство.

На место инцидента прибыли спасатели.

О других деталях инцидента не сообщается.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook