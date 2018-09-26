В Турции прогремел взрыв

26 сентября 2018 10:35

В районе Силопи турецкой провинции Ширнак прогремел взрыв, пишут в среду турецкие СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в результате этого, по предварительным данным, пострадал один человек.

Согласно информации, причиной взрыва является самодельное взрывное устройство.

На место инцидента прибыли спасатели.

О других деталях инцидента не сообщается.

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