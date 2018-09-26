В Турции прогремел взрыв
26 сентября 2018 10:35 195
В районе Силопи турецкой провинции Ширнак прогремел взрыв, пишут в среду турецкие СМИ.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в результате этого, по предварительным данным, пострадал один человек.
Согласно информации, причиной взрыва является самодельное взрывное устройство.
На место инцидента прибыли спасатели.
О других деталях инцидента не сообщается.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
10:35
В Турции прогремел взрыв
-
25 Сен. 14:55 12 981
-
25 Сен. 16:33 10 046
-
25 Сен. 12:21 9 806
-
03:33 9 509
-
25 Сен. 16:47 8 349