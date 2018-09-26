Глава Пентагона назвал ядерное оружие России главной угрозой для США

Министр обороны США Джеймс Мэттис назвал ядерное оружие России первостепенной внешней угрозой для страны. Об этом он заявил во время выступления в Военном институте Вирджинии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Полагаю, что если говорить о внешних вызовах, первое, на что следует обратить внимание - ядерная угроза со стороны России, в меньшей степени Китай и, возможно, Северная Корея", - цитирует Мэттиса порталМинобороны США.

По словам министра, КНДР является самой актуальной проблемой для страны, Россия - самым сложным вызовом в военном отношении, а Китай - долгосрочной "политической угрозой".

Ранее Пентагон обнародовал ядерную доктрину США, в которой уделил большое внимание развитию российских ядерных сил. В документе говорится, что Вашингтон продолжит инвестировать ресурсы в разработку ядерных боезарядов малой мощности и модернизировать элементы "ядерной триады" (межконтинентальные ракеты, стратегические подлодки и бомбардировщики).

В Минобороны США заявили, что Вашингтон не намерен снижать порог применения ядерного оружия, а главной целью армии остается сдерживание ядерных и неядерных "стратегических атак". Москва обеспокоена положениями обновленной доктрины. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что документ предусматривает повышение роли ядерных вооружений.

Россия также продолжает разработки высокоточного стратегического оружия. При этом президент страны Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркивал, что Москва никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать.

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