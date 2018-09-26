Уилл Смит чуть не погиб в свой день рождения - ВИДЕО
26 сентября 2018 14:01 299
Уилл Смит едва не погиб в собственный день рождения. Актер решил отпраздновать 50-тилетний юбилей очень экстремальным способом, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Прыгнув на веревке с вертолета в Большой Каньон. К трюку актер готовился несколько месяцев, совершил десяток пробных прыжков, но именно этот теперь запомнит на всю жизнь.
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