Загоревшийся iPhone на борту самолета чуть не стал причиной авиакатастрофы - ВИДЕО

На борту самолета, летевшего из Лос-Анджелеса в Австралию, началась настоящая паника из-за инцидента в бизнес-классе. Там загорелся iPhone.

Таблоид Daily Mail опубликовал видео, на котором запечатлен инцидент.

Пассажиры почувствовали запах гари, после чего началась паника.

По данным издания, все произошло после того, как один из летевших бизнес-классом мужчина уронил свой гаджет, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Загоревшийся телефон чуть не стал причиной авиакатастрофы.

К счастью, никто не пострадал.

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