Лион и Хельсинки станут первыми "Европейскими столицами умного туризма"
В 2019 году Лион и Хельсинки станут первыми городами обладателями титула "Европейская столица умного туризма". Об этом сообщает "Европульс", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Их выбрало независимое жюри среди 38 городов-претендентов из 19 стран ЕС.
Это новая инициатива Евросоюза: столицей умного туризма может стать европейский город, который развивает инновационные услуги для туристов - от удобного городского транспорта до инноваций в музеях. Победители получают дополнительную рекламу и помощь в создании туристического бренда города.
Города, которые претендуют на звание "Европейская столица умного туризма", оцениваются по четырем направлениям: "Доступность городской среды", "Эко-устойчивость", "Развитие цифровых технологий" и "Культурное наследие и креативность".
Помимо двух победителей жюри отметило четыре города, отличившихся в каждом из этих направлений: Малагу (Испания) - за увеличение доступности городской среды, Любляну (Словения) - за эко-устойчивость, Копенгаген (Дания) - за развитие цифровых технологий и Линц (Австрия) - за проекты в области культурного наследия.
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