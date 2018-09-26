Во Франции госпитализирован Жан-Мари Ле Пен

Основатель французской правой партии "Национальный фронт" 90-летний Жан-Мари Ле Пен был госпитализирован вечером 25 сентября. Об этом сообщает Liberation, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Причиной госпитализации стал не проходящий жар.

"Медицинское окружение сочло необходимым госпитализацию с целью предотвращения любых осложнений", - сообщили в офисе Ле Пена.

Ле Пен возглавлял "Национальный фронт", сейчас известный как "Национальный союз", на протяжении 40 лет. В 2011 году партию возглавила его дочь Марин Ле Пен.

В июне 2018 года Жан-Мари Ле Пен был госпитализирован с диагнозом "истощение". Политик отпраздновал свое 90-летие в больнице.

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