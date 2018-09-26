Во Франции госпитализирован Жан-Мари Ле Пен
26 сентября 2018 15:35 137
Основатель французской правой партии "Национальный фронт" 90-летний Жан-Мари Ле Пен был госпитализирован вечером 25 сентября. Об этом сообщает Liberation, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Причиной госпитализации стал не проходящий жар.
"Медицинское окружение сочло необходимым госпитализацию с целью предотвращения любых осложнений", - сообщили в офисе Ле Пена.
Ле Пен возглавлял "Национальный фронт", сейчас известный как "Национальный союз", на протяжении 40 лет. В 2011 году партию возглавила его дочь Марин Ле Пен.
В июне 2018 года Жан-Мари Ле Пен был госпитализирован с диагнозом "истощение". Политик отпраздновал свое 90-летие в больнице.
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