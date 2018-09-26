Эрдоган: Турция ждет справедливого решения УЕФА по поводу проведения чемпионата Европы по футболу 2024
Турция претендует на право проведения чемпионата Европы по футболу 2024, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщают в среду турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Эрдоган отметил, что Турция выполнила все условия для проведения Евро-2024.
Глава государства отметил, что Турция ждет справедливого решения УЕФА по этому поводу.
Отметим что Чемпионат Европы по футболу 2024 года - 17-е первенство Европы по футболу, которое состоится летом 2024 года. Это третье первенство Европы, в котором примут участие 24 команды. Решение об организаторе турнира будет принято УЕФА 27 сентября 2018 года.
Официально УЕФА не объявлял сроки подачи заявок, формирования заявочных книг и проведения презентаций. В УЕФА также не определились, будет ли проходить Евро-2024 в конкретных странах или вновь по всей Европе, как чемпионат Европы 2020 года. Выборы страны-организатора Евро-2024 состоятся 27 сентября 2018 года
Крайний срок подачи заявки - 3 марта 2017 года. Своё желание принять Евро-2024 в итоге изъявили только Турция и Германия.
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