В Турции перевернулся туристический автобус, есть пострадавшие

26 сентября 2018 16:14

В турецкой провинции Мугла перевернулся туристический автобус. Об этом пишут в среду турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сообщается что, в результате ДТП получили ранения 11 человек, 8 из которых являются иностранцами.

Среди пострадавших имеются граждане Палестины. Все раненые доставлены в городскую больницу.

Состояние пострадавших оценивается как нормальное.

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