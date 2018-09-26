Жители Лондона заметили в Темзе кита-белуху - ВИДЕО
Жители Лондона заметили в Темзе кита-белуху, который обычно обитает в море, сообщает издание Kent Live, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Первым животное увидел эколог Дэйв Эндрюс и написал об этом в Twitter.
Хотя белух иногда можно встретить у северного побережья Британии, в южной части страны кита увидели впервые, пишет портал.
На берегах реки собрались толпы людей, наблюдающих за животным.
"Однако первоначальное воодушевление сменилось беспокойством, так как кит не мог найти путь обратно в море", - отмечает издание.
Эксперты заявили, что животное в серьезной опасности.
"Он застрял у буйка, всплывает только, чтобы подышать. Раньше он был гораздо активнее. Он либо застрял, либо с ним что-то не так", - приводит газета слова специалиста по диким животным Ли Эванса.
Позже кита-белуху увидели неподалеку от города Грейвзенд.
Белухи - очень социальные животные, живут в стаях от двух до 25 особей и общаются с помощью высокочастотных звуков.
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