Стрельба в Стамбуле, есть раненые

26 сентября 2018 18:33

В Стамбуле неизвестный открыл огонь по прохожим, пишут в среду турецкие СМИ. Сообщается, что в результате вооружённого нападения ранены трое человек. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Все раненые доставлены с больницу", - сообщают местные СМИ.

Сообщается также, что в настоящее время полиция Стамбула ведет работы по задержанию преступника. О других деталях инцидента не сообщается.

По факту возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az