Стрельба в Стамбуле, есть раненые
26 сентября 2018 18:33 227
В Стамбуле неизвестный открыл огонь по прохожим, пишут в среду турецкие СМИ. Сообщается, что в результате вооружённого нападения ранены трое человек. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Все раненые доставлены с больницу", - сообщают местные СМИ.
Сообщается также, что в настоящее время полиция Стамбула ведет работы по задержанию преступника. О других деталях инцидента не сообщается.
По факту возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!