Стрельба в Стамбуле, есть раненые

В Стамбуле неизвестный открыл огонь по прохожим, пишут в среду турецкие СМИ. Сообщается, что в результате вооружённого нападения ранены трое человек. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Все раненые доставлены с больницу", - сообщают местные СМИ.

Сообщается также, что в настоящее время полиция Стамбула ведет работы по задержанию преступника. О других деталях инцидента не сообщается.

По факту возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.