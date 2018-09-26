Трамп анонсировал новую встречу с Ким Чен Ыном

26 сентября 2018 18:46

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время будет объявлено о его новой встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, он намерен встретиться с Ким Чен Ыном "очень скоро".

Он также добавил, что Вашингтон сделает официальное объявление, когда данное мероприятие будет согласовано.

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