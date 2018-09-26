Трамп: США продолжат вводить жесткие санкции против Ирана

США продолжат вводить жесткие санкции против всего спектра "злонамеренной" деятельности Ирана, заявил президент США Дональд Трамп в среду на заседании Совбеза ООН по нераспространению, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Все американские санкции, связанные с иранской ядерной программой, вступят в полную силу в начале ноября. После этого США продолжат вводить дополнительные санкции, жестче, чем когда либо раньше, чтобы противостоять широкому спектру злонамеренной деятельности Ирана", - сказал Трамп.

"Любой, кто не будет выполнять эти санкции, столкнется с серьезными последствиями", - заверил американский лидер. Он обратился к членам СБ ООН с просьбой о совместной работе в отношении Ирана, чтобы "иранский режим изменил свое поведение и никогда не получил атомной бомбы".

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против этого шага США. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефтепродуктов, вступят в силу 5 ноября. ЕС не признает повторное введение санкций США и не разрешает европейским компаниям их выполнять, однако компании в ЕС все равно де-факто сворачивают бизнес с Ираном, опасаясь американских вторичных санкций.