Установлен мировой рекорд быстрого прохождения Super Mario Bros

Американский геймер под псевдонимом Kosmicd12 побил мировой рекорд прохождения знаменитой игры Super Mario Bros 1985 года на скорость. Ему удалось пройти все 10 уровней и спасти принцессу всего за 4 минуты 55 секунд - это невероятный рекорд в игровом мире, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Сделал он это в ночь на 24 сентября. Что характерно, в ту ночь парень установил сразу два рекорда: первое прохождение ему удалось совершить за 4 минуты и 56 секунд, а спустя пару часов он улучшил свое достижение на секунду.

Kosmicd12 является профессиональным спидраннером - геймер, который ставит перед собой цель пройти игру максимально быстро, но без читерства. Скоростные прохождения - это результат многолетней практики и исследования каждого квадратного сантиметра виртуальных миров.

Предыдущий мировой рекорд был установлен в 2010 году, когда спидраннеру под псевдонимом AndrewG удалось побить многолетний 5-минутный барьер и пройти Super Mario Bros менее чем за 5 минут - на это у него ушло 4 минуты и 57 секунд.