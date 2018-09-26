Китай призвал уважать права всех стран вести торговлю с Ираном

Китай считает необходимым уважать законные права других стран иметь экономические отношения и вести торговлю с Ираном, заявил в среду глава МИД КНР Ван И, выступая на заседании Совбеза ООН по нераспространению, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"События последних трёх лет свидетельствуют о том, что Совместный всеобъемлющий план действий по ядерному вопросу Ирана - жизнеспособное соглашение. Китай призывает Иран и дальше выполнять все свои обязательства по соглашению. В то же время необходимо уважать законные права всех стран на установление нормальных торгово-экономических отношений с Ираном", - заявил Ван И.

Китайский министр подчеркнул, что СВПД - способствует международному режиму нераспространения, а также миру и стабильности на Ближнем Востоке.

Он призвал все стороны исходить из долгосрочной перспективы и обеспечить целостность соглашения.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против этого шага США. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.