США и Британия считают, что условий для возвращения сирийцев пока нет
Представители США и Британии заявили на организованной ЕС встрече по Сирии на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, что условия для возвращения беженцев в страну, по их мнению, еще не сложились, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Россия взаимодействует с руководством стран, в которых находится больше всего сирийских беженцев, - Турцией, Ливаном и Иорданией - для их возвращения на родину. Власти Ливана поддержали российский подход и проявили готовность к сотрудничеству.
"Ситуация еще не нормализовалась и условий не сложились для безопасного, добровольного и достойного возвращения беженцев", - заявил представитель США на встрече по Сирии.
По мнению британского дипломата, Лондон привержен работе с международным сообществом по оказанию гуманитарной помощи, при этом участвующие в оказании помощи НПО должны иметь безопасный доступ к районам.
"Еще раз призывам сирийский режим и поддерживающие его стороны обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ на всей территории страны... Ясно, что условия еще не сложились для возвращения беженцев в Сирии добровольно, достойно и в соответствии с международным гуманитарным правом", - заявил британский представитель.
По его словам, Британия не станет рассматривать вопрос предоставления помощи для восстановления без урегулирования. Трансляцию встречи обеспечивала пресс-служба ЕК.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!