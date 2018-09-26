ФИФА собирается заменить ничьи серией пенальти
Как сообщает The Sun, ФИФА рассматривает возможность введения серий пенальти на групповом этапе чемпионатов мира по футболу, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Это связано с возможным расширением числа участников финальной стадии турнира с 32 до 48 сборных. Планируется, что в таком случае команды будут разбиты на 16 групп по три в каждой, в плей-офф будут выходить команды, занявшие первое и второе места. Если это произойдет, то увеличится вероятность ситуаций, при которых команды в матче заключительного тура группового этапа будет устраивать ничья для выхода в плей-офф.
В связи с этим в ФИФА рассматривают возможность введения серии пенальти после ничейных матчей на групповом этапе. По этому правилу команды, как и прежде, получали бы по одному баллу за ничью, а еще одно очко было бы разыграно в серии послематчевых 11-метровых.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!