На полях ГА ООН пройдет министерская встреча России, Турции и Ирана

Министерская встреча России, Турции и Ирана пройдёт в среду на полях Генассамблеи ООН, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня запланирована министерская встреча в астанинском формате, после обеда", - сказал Вершинин журналистам.

Ранее о том, что в среду встретятся министры трёх стран-гарантов астанинского процесса по Сирии, заявил РИА Новости глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. По его словам, министры обсудят ситуацию в Идлибе и договорённости РФ и Турции по этой зоне.